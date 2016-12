Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 05 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnalul unui taliban:Luni: Mă bligdizezg.Marți: A venid baiadu vecinului la mine in gurde, mi-a vurad o vaga ji mi-a omorad gadzelu..Miercuri: Am omorad eu baiadu.Joi: A venid dadal baiadului la mine gu doada vamilia ji gu doade rudele za ma omoare.Vineri: I-am omorad eu be dodzi.Sâmbătă: S-a adunad dod zadul în vadza gazei mele ză mă izgoneazga din zad.Duminică: Am omorâd eu dod zadul.Luni: Iar mă bligdizezg.v v vÎntotdeauna alerg vreo 30 de minute după ce fac sex. Altfel risc să fiu prins.v v vDe pe un forum pentru bărbați:- Vreau să-i ofer iubitei mele cadou un ceas, poate mă ajutați cu ceva sugestii.- I-ai un cuptor electric, are și ceas.v v vUn fotograf către fotomodel, o superbă blondă magnifică:- Și acum, dragă, te rog, fața ta trebuie să reflecte gândirea profundă. Ca să te ajut îți pun o întrebare: 8 x 9?v v vÎn fiecare dimineață fac exerciții să mă mențin în formă: de cinci-zece ori mă ridic ca să amân alarma.