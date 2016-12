Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 22 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O fetiță vor-bea cu profesorul despre balene. Profesorul spunea că este imposibil ca o balenă să înghită un om pentru că are gâtul prea strâmt. Fetița i-a spus că prie-tenul ei, Iona, a fost înghițit de o balenă. Iritat, profesorul i-a repetat că acest lucru este fizic imposibil. Fetița i-a răspuns:- Când am să merg în rai, am să-l întreb pe Iona.Atunci, profesorul a întrebat-o:- Și dacă Iona a ajuns în iad?Și fetița i-a răspuns:- Atunci, o să-l întrebați dumneavoastră!v v vDacă filmul „Furios și Iute” s-ar fi filmat în București, s-ar fi numit numai „Furios”.v v vDin cauza fusului orar, suntem cu o oră în urmă față de Azerbaidjan, cu două ore în urmă față de Armenia și cu 50 de ani în urmă față de S.U.A.v v v- Iubitule, prietenele mele mi-au spus că ești pedofil!- Lasă prostiile și spune-mi dacă te înscriu la ora de religie sau nu?!v v vDoi scoțieni îndrăgostiți de aceeași fată stau împreună cu aceasta la o masă într-un restaurant. Când unul dintre ei iese, fata îi șoptește celuilalt:- A venit și clipa ta, profită!Scoțianul se uită în jur,înșfacă paharul celuilalt și-l bea fulgerător.