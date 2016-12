Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 21 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un turist în munții Maramureșului se întâlnește cu un cioban care stătea sprijinit într-o bâtă cu trei numere mai mare decât îi trebuia:- Bade, de ce nu tai o bucată din bâtă aia? Nu crezi că este cam lungă?- Nu pot, în partea de sus am motive florale…- Atunci tai-o de jos…- Nu pot, în partea de jos am motive maramureșene…- Păi atunci taie de la mijloc o bucată și apoi lipești capetele la loc, uite, la mijloc n-ai nici un motiv.- Așa mă gândeam și eu, dar dacă n-am niciun motiv, de ce s-o mai tai?!v v v- Cum se numesc oamenii care stau la coadă?- Oameni de rând.v v vDoctorul chirurg sosește la spital și se interesează de agenda zilei:- Soră, ce avem de făcut azi?- La început două operații ușoare: de la un accident frontal automobil și de la un traumatism în construcții. Apoi una mai dificilă: un soț care a refuzat să spele vasele.v v v- Domnule dragă, strălucirea soarelui din zâmbetul fiicei dumneavoastră îndepărtează norii întunecați din existența mea!- Tinere, asta e cerere în căsătorie sau buletin meteo?