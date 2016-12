Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 24 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Medicul de familie:- Iar ai venit beat la consultație! V-am spus, nu aveți voie mai mult de o bere pe zi.- Doctore, eu am fost la mulți medici și fiecare îmi dă voie să beau câte o bere!- Astăzi, am pierdut controlul asupra mașinii.- Cum așa? Ai condus prea repede?- Nu. Nevastă-mea a luat permisul.Soția către soț:- Dragul meu, degeaba îți tragi burta când te urci pe cântar, este imposibil să-ți arate mai puține kilograme.- Știu, draga mea.- Atunci, de ce ți-o tragi?- Ca să văd numărul de kilogra-me!- Eu cred că nevastă-mea mi-e infidelă. Ea a spus că a fost noaptea trecută la sora ei.- Și de ce crezi tu că ți-e infidelă?- Pentru că am fost eu la sora ei.- De ce polițiștii iau salariu?- Fiindcă prostia se plătește.- Cum îi dai nevestei mai multă libertate?- Îi lărgești bucătăria.Un preot se oprește lângă o prostituată și o povățuiește:- Fata mea, ești pe drumul greșit.- Cum așa? Nu-i asta centura Bucureștiului?