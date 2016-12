Bancuri

Ştire online publicată Luni, 16 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Doi ardeleni tăiau lemne, iarna, pe un frig năprasnic.- D-apoi, vere, cum de nu ai luat șapca aia cu urechi?- De când am avut accidentul, n-o mai port!- Ce accident?- Mi s-o oferit pălincă și n-am auzit!v v vAseară am încercat să împart o șaorma cu un boschetar care stătea pe o bancă în parc:- Du-te și cumpără-ți, umflatule, dacă ți-e foame! mi-a zis el.v v vUltima modă printre pițipoance: ca buzele să pară și mai mari, își fac operație de micșorare de cap.v v vVine soțul pe neașteptate aca-să și își găsește soția dezbrăcată în pat cu un alt bărbat:- Cine e netrebnicul? întreabă el.- Știi că ai dreptate? zice soția, apoi se întoarce către bărbatul despuiat de lângă ea:- Cum ziceai că te numești?Marean Vanghelie e în depresie după ce a aflat de la procurori că lua comision de 20% din contractele primăriei.El credea că ia 50%.Eu am două feluri de încălțăminte: aia care nu îmi mai place și aia care e încă în magazin.