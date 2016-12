Bancuri

- Ați venit la momentul potrivit, spune doctorul pacientului său.- Înțeleg, doctore! În ziua de azi, toată lumea are nevoie de bani.v v vLa puțin timp după nuntă:- Iubitule, te-ai schimbat atât de mult, nu te mai recunosc!- Dragă, ți-am spus de o mie de ori când eram prieteni, femeile măritate nu mă interesează!v v v- Costele, de ce tu și cu soția ta frecventați numai localuri de noapte?- Pentru că, până se gătește ea, cele de zi se închid!v v vUn bețivan întreabă barmanul:- Câtă bere vindeți pe zi?- Cam patru butoaie.- Vreți să vă spun cum ați putea să vindeți cinci butoaie pe zi?Barmanul interesat:- Cum?- Umpleți halbele ca lumea!v v vAzi am cerut-o pe prietena mea în căsătorie. A zis că se mărită cu mine, dar nu își schimbă prenumele.Am vrut s-o numesc Lenuța, ca să nu trebuiască să-mi mai șterg tatuajul.v v vBulă, spune repede cât fac cinci ori cinci?- 16!- Greșit!- Da, dar am zis repede!