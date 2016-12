Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 04 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Cum se face întreruperea de sarcină la o găină?- Se ridică de pe ouă.v v vAngajatul către șef:- Mi-ați promis că îmi măriți salariul dacă sunteți mulțumit de mine...- Cum pot fi mulțumit de cineva care cere mărire de salariu?!v v v- Am auzit că te-ai însurat. De ce ?- Nu mai voiam să umblu cu alte femei.- Și acum ?- Acum vreau...v v vDoi creștini și un arab stau de vorbă despre familiile lor:- Am șase copii acasă și dacă aș mai face unul aș avea o echipă de handbal.- Eu am 10 copii acasă și dacă mai fac unul, am o echipă de fotbal.- Eu am 17 neveste acasă. Dacă îmi mai iau una, imi fac teren de golf...v v v- Dacă nu vorbește, lumea o să creadă că este prost.- Da, dar dacă vorbește, o să știe...v v vÎn apropierea graniței, vame-șul intră într-un compartiment de tren și întreabă:- Arme? Droguri? Bani?- Nu, mulțumesc. O cafea, vă rog...