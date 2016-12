Bancuri

Sâmbătă, 21 Februarie 2015

Arturo este disperat:- Ce tragedie! Am venit aseară acasă și am găsit-o pe nevastă-mea în pat cu un chinez!- Și tu ce ai spus? l-a întrebat prietenul său.- Ce puteam să spun? Nu știu nimic în chineză!v v v- De ce te-ai însurat?- Pentru că nu-mi plăcea mâncarea gătită de mine.- Și acum cum e?- Acum îmi place.v v v- I-am zis soțului meu că, dacă nu îmi cumpără și mie o rochie nouă, o să ies dezbrăcată pe stradă, să vadă lumea că nu am cu ce să mă îmbrac.- Și ce ți-a răspuns?- Mi-a zis că dacă tot ies să îi cumpăr și lui două beri.v v vDiscuție între doi parlamentari:- Ce faci la serviciu?- Vin și încep să număr până la 17.- Și după?- La 17.00 se termină ziua de muncă și plec acasă!v v vCineva bate la ușa lui Bulă.- Cine-i? întreabă Bulă.- Poliția!- Ce vreți?- Vrem să vorbim!- Câți sunteți? întreabă Bulă.- Doi!- OK, atunci vorbiți între voi!