Bancuri

Femeile, de obicei, au două probleme în viață:1. De ce nimeni nu se uită la mine? Chiar sunt atât de neatrăgătoare?2. Oare de ce se holbează boul ăsta la mine?v v v- Cum a fost întâlnirea pe nevăzute?- Nasoală, tipa a apărut într-un Rolls Royce din 1930.- Păi asta este o mașină foarte scumpă, care e problema?- Păi ea este primul proprietar!v v v- Ce faci atunci când îți spune doctorul că ți-au mai rămas trei luni de trăit?- Te duci și le petreci cu soacra și vor fi cele mai lungi zile din viața ta.v v v- Când te uiți cu un singur ochi la soacră-ta?- Când apeși pe trăgaci!v v v- Dragul meu, în curând vom fi trei!- Asta este o veste foarte bună! răspunse el, sărutând-o.- Da, mama vine să locuiască cu noi!v v vCăsătoria:În primul an, bărbatul vorbește și femeia ascultă.În al doilea an, femeia vorbește și bărbatul este cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi și vecinii ascultă.