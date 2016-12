Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 17 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă la spovedanie:- Părinte, am preacurvit.- De câte ori, fiica mea?- Părinte, am venit să mă spo-vedesc, nu să mă laud!v v vBărbații împart florile în două categorii: trandafiri și „cum se numesc astea?”v v vLa munte, un turist care nu avea ce face intră în vorbă cu un cioban.- Ia spune baciule, câte oi ai?- Da fo 100.- Și ani?- Fo 60 sau 70... Cine să-i știe?- Da cum Dumnezeule, numărul oilor îl știi și numărul anilor nu?- Păi, domnule dragă, până amu, anii mei n-o încercat nimeni să mi-i fure...v v vO tipă gravidă se prezintă la un studio de filme:- Eu și soțul meu arătăm foarte bine. Sunt sigură că și copilul meu va fi frumos și aș vrea să apară în filme. Cui mă pot adresa în acest sens?- Psihologului!v v vDe Sf. Valentin, la o florărie:- Aveți felicitări pe care să scrie „Ești unica mea iubire”?- Da.- Dați-mi cinci bucăți!v v v- Cum se numește bagheta aceea care-i face pe bărbați să dispară?- Test de sarcină.