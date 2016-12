Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 11 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Soția vine acasă și-i zice soțului:- Am o veste bună și una rea, pe care s-o zic?- Zi-o pe cea bună, zice soțul.- S-au deschis airbagurile!v v vUn agent de circulație oprește o mașină al cărei șofer, amețit de-a binelea, conducea pe partea stângă.- Unde mergi, domnule?- Nu știu, dar cred că am întârziat: observ că ceilalți se întorc deja.v v vO babă vrea să-și vadă sora, căci nu a văzut-o demult. Merge ea în gară, cumpără un bilet și întreabă:- Dar cum arată trenul?- Îi negru și scoate fum!Ajunse în stația de tren. Văzu un om îmbrăcat în negru care fuma. Se aruncă pe el. Bărbatul se agită:- Dă-te jos, babă, de pe mine!- Nu mă dau jos! Uite, am bilet!v v vCând eram mic și spuneam că vreau să mă fac comediant, toată lumea râdea. Acum m-am făcut comediant și nu mai râde nimeni!v v vUn câine fugea prin deșert în cercuri din ce în ce mai mari. O cămilă, văzându-l, îi spune:- Ce-ai pățit, cățelule?- Dacă nu găsesc repede un copac, fac pe mine!