Bancuri

Ştire online publicată Luni, 09 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Tată, te rog, cumpără-mi și mie o tobă!- Ei, dacă-ți cumpăr, n-o să mă lași să lucrez în liniște.- Ba da, tată. O să bat toba numai când dormi.v v v- Ce fac românii după ce câștigă campionatul mondial?- Opresc Playstation-ul!v v v- Nu ți-am spus s-o dai afară pe secretara mea? țipă directorul către șeful de personal.- Ba da, mi-ați spus s-o dau afară pe motiv de lipsă de memorie.- Și atunci?!- Eu am dat-o, dar ea a uitat că a fost concediată și s-a întors la serviciu.v v v- De ce nu mai vrea soacra să te joci de-a v-ați ascunselea cu ea?- Că nimeni nu vrea să o caute!v v v- Ce este un metrosexual?- Un bărbat care face sex în parcare la Metro.v v v- S-a purtat mizerabil cu mine. Ce mă sfătuiești să fac să mă răzbun?- Ia-l de bărbat!v v vPoți să arăți printr-un simplu gest ce simți pentru o persoană.Din păcate, poliția consideră acest gest drept ultraj contra bunelor moravuri!