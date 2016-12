Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 03 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Anul ăsta, nu-l mai faci pe Moș Crăciun la televiziune?- Nuuu, mi-au spus că sunt prea bătrân.v v vDouă asistente șușotesc pe holurile spitalului:- Nu cred că pacientul din salonul doi mai are mult de trăit.- Nu cred așa ceva, chiar azi m-a înghesuit și m-a pipăit de fiecare dată când am trecut pe lângă el. Chiar m-a și sărutat de câteva ori!- Tocmai de-aia, a aflat și nevastă-sa!v v vBulă și Ștrulă merg la război. Acolo, în lupta decisivă, Bulă încasează un glonț în cap și dă ortul popii. Ștrulă trebuia să îi spună nevestei lui Bulă vestea proastă și nu știa cum.- Tu, Bulinuță, tu știi că lui Bulă îi treceau tot felul de trăsnăi prin cap.- Da, știu.- Știi ce i-a trecut acuma?- Nu! Ce i-a trecut?- Un glonte uite atât de mare!v v v- Vă costă zece lei, mi-a spus casiera după ce a scanat sticla.- Ce? am strigat. Atunci de ce scrie cinci lei pe ambalaj?- Da, știu, este o greșeală: scrie cinci lei, dar de fapt costă zece lei.În fine, plătesc și îmi spune:- Dar, mă scuzați, domnule, mi-ați dat doar o bancnotă de cinci lei.- Da, știu, este o greșeală, i-am spus, scrie pe ea cinci lei dar de fapt ea e de zece lei.