bancuri

Ştire online publicată Marţi, 19 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Femeia US fotbal Ăștia cu cine joacă? Pot să schimbi până mă uit la „Tânăr și neliniștit?” Auzi, Figo e căsătorit? Ție care tricou îți place mai mult? Ăia care n-au mingea de ce fug? Te interesează și prelun-girile? Câte reprize sunt în total? Germanii de ce joacă așa de dur? Dacă în spatele porții este plasă de ce nu se pune și în jurul terenului? Cât de înalt se poate lovi cu mingea? Arbitrul are voie să joace cărți în timpul meciului? De ce toată lumea fuge în cealaltă direcție după ce s-a dat un gol? Vrei să vorbești cu mama la telefon? Ce crezi, când vom avea timp să mergem undeva în vacanță? Mă iubești? La teatru: - Scuzați întrebarea, pe dv. v-am călcat pe bombeu când am ieșit în pauză? - Da. - Mersi, înseamnă că m-am întors la locul meu.