Bancuri

Ştire online publicată Luni, 26 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Bine ai venit și La mulți ani!- Săru-mâna, La mulți ani! Mă iertați că am venit fără soția mea dar ne-a sosit în vizită un nepoțel și n-am putut să-l lăsăm singur.- Îmi pare rău!- Atunci am dat cu banul care să vină aici.- Și matale ai câștigat…- Nu, eu am pierdut!v v vPoți să spui că un telefon este „de ultima generație” doar dacă s-a închis fabrica după lansarea produsului.v v vEl: - Cum vine asta, contracepție orală?!Ea: - Simplu. Tu mă întrebi iar eu răspund: „NU”!v v vNu știu ce naiba se întâmplă în țara asta: școlărițele se îmbracă ca niște prostituate și prostituatele ca niște școlărițe. Nici nu știi ce să iei cu tine, bani sau bomboane?!O blondă la o cabană la munte. La recepție era afișată grosimea zăpezii din principalele stațiuni montane:Sinaia - 14 cmPredeal - 12 cmBușteni - 18 cmPostăvaru - 24 cmBlonda merge la recepționeră și o întreabă:- Nu vă supărați, puteți să-mi spuneți la ce cameră stă domnul Postăvaru?