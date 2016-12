Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 16 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Ioane, sunt însărcinată! Copilul e al tău!- Mărie, cum așa? Păi noi nici măcar nu am făcut dra-goste!- Știu, Ioane! Și eu sunt șocată!v v vPe Transfăgărășan, urcă o mașină în marșarier. Un polițist îi întreabă pe șofer și pasageri:- De ce urcați pe traseul ăsta atât de periculos cu spatele?- Ne-am gândit că, dacă sus nu găsim loc de întors, vom putea veni la coborâre cu fața.După un timp, mașina coboară Transfăgărașanul tot în marșarier.- Și acum de ce coborâți cu spatele?- Am găsit loc de întors!v v vEl: - Nu ai nici măcar o scuză, trebuia să mă suni!Ea: - Dar ți-am spus că era o zonă fără semnal.El: - Ce mă interesează? Aveai două telefoane!v v vSoțul vine târziu acasă și în-cearcă să se bage în pat fără să își trezească nevasta. Consoarta îl întreabă:- Ai venit? Tu știi cât e ceasul?- Zece!- Cum zece, dacă eu am auzit pendula bătând unu?- Păi și ce vrei? Să bată și zero?