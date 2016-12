Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 14 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă, mi se pare mie, sau te pregătești de plecare?- Păi, vreau să plec.- Bun, dar mai este o jumătate de oră până la sfârșitul programului și, colac peste pupăză, ai venit și cu o oră mai târziu.- Șefule, am întârziat la venire, nu vreau să mai întârzii și la plecare.v v vÎntr-o companie de bărbați, toți se veselesc, numai unul e trist.- Ioane, de ce ești trist?- Am aflat că soția mea are SIDA.O pauză lungă.- Am glumit, băieți. Ce v-ați îngălbenit așa?v v vLa palatal unui șeic arab, oprește un autocar din care coboară un grup numeros de femei în vârstă. Șeicul se uită pe fereastră și zice:- Of, iar vin turiștii!Servitorul lui îl contrazice:- Nu sunt turiști, v-au venit soacrele în vizită!v v vUn om în vârstă avea nevoie de operație, iar ginerele său era un renumit chirurg. Astfel, omul a insistat ca ginerele său să facă operația. Înainte să i se facă anestezia, acesta a dorit să zică ceva:- Da, tată, ce este?- Fiule, vreau să fii liniștit, dacă ceva merge rău și nu o să rezist, o să fie bine. Mama o să vină să locuiască cu tine și soția ta.