Ştire online publicată Marţi, 13 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Cum se spune la „Dansez pentru tine” în Moldova?- Mă bâțâi pentru matali.v v vDupă o partidă de sex nereu-șită, ea gândește:- Off, ce nasol a fost! Trebuie să găsesc rapid ceva să mă despart de el!Apoi o străfulgeră o idee și îi spuse:- Știi, eu am herpes…- Wow! Super! Și tu?!v v v- Salut, unde te-ai bronzat?- Pe plaja de nudiști.- Și de ce ai cercuri albe în jurul ochilor?- De la binoclu!v v vO navă în furtună, catarg rupt, punte distrusă. Căpitanul ia harta și spune marinarilor:- Dacă acest punct de pe hartă este o insulă, suntem salvați. Dacă este un rahat de muscă, s-a zis cu noi!v v vDupă cutremur:- How zgudu you do?- Tencuiesc very much!v v v- Cum se obține lumina cu ajutorul apei?- Spălând geamurile!v v vGică face poze pe malul lacului, când nevastă-sa îl strigă disperată:- Gică! Repede, se îneacă mama!- Nu mai am loc pe card!!