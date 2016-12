Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 09 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Întrebare la Radio Erevan:- Cum se face întreruperea de sarcină la o găină?- Se ridică de pe ouă!v v vDacă aș fi primit câte un leu de fiecare dată când o fată m-a considerat neatrăgător, acum aș fi fost considerat atrăgător.v v vDe Bobotează, se spune că fetele își pun șorici sub pernă ca să-l viseze pe porcul cu care se vor mărita.v v v- Dragă, tu când faci dragoste, vorbești cu soțul tău ?- Dacă mă sună, da!v v vBulișor, în timpul mesei începe să se scarpine cu spatele de masă. Bulă:- Bulișor! Scarpină-te altundeva!La care Bulișor:- Nu are rost! Pe mine spatele mă mănâncă.v v v- Cum reacționează un veterinar când îi naște soția ?- Dați-vă la o parte, e la fel ca la vacă!v v v- Ce face un scoțian când îi arde casa?- Dă un bip la pompieri.v v v- Cum dublezi valoarea unui trabant?- Îi faci plinul.v v vPrietena mea mi-a spus să fiu mai afectiv. Acum am două prietene.