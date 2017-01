Bancuri

14 August 2008

Un măgar mergea liniștit...Din urma îl ajunge porcul: Aoleu, băi, măgarule...Ce slab ești...și ce murdar...și cred că nici de mâncat nu mănânci prea bine...Bă, și ce de desagi ți-a pus stăpânul în spate... La un moment dat, măgarul se întoarce către porc: Am eu senzația sau tu nu ești porcul de anul trecut?! La tribunal un el si o ea se ceartă pentru custodia fiicei lor. - Eu am adus-o pe lume cu durere, mie mi se cuvine custodia. Judecătorul către soț: - Argumentul dumneavoastră care este? Omul reflectează un moment, apoi zice calm: - Domnule judecător, dacă dumneavoastră băgați o monedă într-un automat de răcoritoare și iese o sticla de Pepsi, a cui e sticla, a mașinii sau a dumneavoastră? Nevasta unui deținut în audiență la directorul penitenciarului: - Domnule director, am venit aici să vă rog să-i dați bărbatului meu o muncă mai ușoară. - Dar, doamnă, bărbatul dvs. lipește etichete pe sticle, deci nu văd în asta un lucru greu. - Nemernicul, mie mi-a zis că sapă un tunel...