Bancuri

18 Decembrie 2014

- Care e cea mai nasoală oră pentru o blondă?- Unu’ fără ceva!v v v- Azi-noapte am visat că mă urmărea un spiriduș rău.- Măi Bulă, tu chiar crezi în spi-riduși răi?- Păi ce credeai, că sunt toți buni?!v v vCând s-a născut Snoop Dogg avea 3,5 kg… la el.v v v- Stai jos, am ceva să-ți spun, i-am zis soției mele.- Ce e? mă întreabă ea, îngrijorată.- Ți-am luat 200 de lei din poșetă aseară.- La naiba, Gogule! Era cât pe ce să-mi sară inima din piept, nu alta! Credeam că o să-mi spui că m-ai înșelat cu altă femeie.- Stai liniștită, dragă, i-am răspuns. Nu a însemnat nimic pentru mine, doar i-am plătit serviciile.v v vBulă către profesoară:- Nu vreau să vă ameninț sau să bag frica în dumneavoastră, dar tata mi-a spus că dacă nu aduc note mai bune, data viitoare cineva o să ia bătaie.v v vÎn timpul unei dispute, o femeie îi spune soțului ei:- Am fost nebună când m-am măritat cu tine!- Știu. Dar cum eram îndrăgostit la vremea aceea, nu am observat!