Bancuri

Ştire online publicată Luni, 17 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alinuța îi scrie lui Moș Crăciun: „Dragă Moșule, Am fost foarte cuminte, tot anul. Mă rog, am fost cuminte. Ok, câteodată. La naiba! Las’ că-mi cumpăr eu cadoul!“.v v vAm descoperit punctul slab al lui Chuck Norris: Analiza matematică. El practic nu cunoaște limitele.v v vUn jurnalist ia un interviu unui director de companie. Jurnalistul întreabă:- Câți angajați lucrează în cadrul companiei?- Aproape jumătate dintre ei…v v vȘeful de post îl trimitea zilnic pe subalternul lui să-i cumpere ziarul de la chioșc. La un moment dat, acesta ce se gândește: să cumpere șapte ziare și să-i dea șefului câte unul zilnic, ca să nu mai facă în fiecare zi drumul până la chioșcul de ziare. După câteva zile, îl cheamă șeful pe subaltern și îi zice:- Bă, trebuie să facem ceva! Uite ce prost este ăsta: este a șaptea oară când face accident și tot prin același loc trece!v v vȘeful își întreabă angajatul:- Îți place berea caldă?- Bineînțeles că nu.- Dar femeile transpirate îți plac?- Nu.- Atunci înseamnă că îți vei lua vacanța în timpul iernii.