Joi, 13 Noiembrie 2014

Un bărbat stă pe verandă cu soția lui. La un moment dat, spune:- Te iubesc!Soția: - Vorbești tu sau berea din tine?Bărbatul: - Eu vorbesc… cu berea!v v vÎntr-o zi, la ușa unei bătrâne bate un domn elegant îmbrăcat, cu un aspirator în mână. Nici n-apucă bătrâna să deschidă, că tipul începe:- Aș dori să vă prezint cel mai performant aspirator.În timp ce vorbește, intră în casă, aruncă pe covorul din living o cantitate considerabilă de bălegar și spune:- Stați liniștită, dacă acest aspirator nu curăță TOT ce se află pe covor, promit că mănânc eu ce rămâne!La care femeia:- Sper să ai poftă, că nu am curent de azi-dimineață!v v vLa Bulă vine un vecin:- Auzi, mă Bulă, vrem să tapetăm camera de zi și este la fel de mare ca a ta. Tu când ți-ai tapetat, câte suluri ai cumpărat?- 14.- Mulțumesc.După două săptămâni, se întâlnesc:- Auzi, mă, tâmpitule, am cumpărat 14 suluri și patru mi-au rămas în plus.- Păi exact așa și mie!