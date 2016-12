Bancuri

- De unde ai bani, Bulă?- Am strigat în tramvai „Poliția!” Și un nene a aruncat portofelul și a fugit.v v vAna: - Cum arăt azi, dragă?!Manole: - Arăți beton!v v vChuck Norris se poate uita cu un chibrit aprins în rezervorul mașinii să vadă dacă mai are benzină.v v vO babă vorbea cu altă babă:- Vai fată, soțul meu nu îmi mai face nimic.La care cealaltă:- Te învăț eu. Fierbe o sticlă de vin, taie un pui, gătește și tu o frip-tură și dă-i să mănânce, bagă-l în pat și adu-i aminte de tinerețe.Așa a făcut baba. După ce i-a dat să mănânce și l-a băgat în pat, a început să-i spună:- Mai ții minte, când eram noi tineri și îmi arătai știi tu ce, de mă speriai de moarte?- Mai țin minte, babo!- Ia mai sperie-mă, moșule, o dată!- Baaau!v v vAvocatul își întreabă unul din viitorii clienți:- Și aveți banii necesari pentru a vă permite să fiți apărat de mine?- Da, am două casete cu bijuterii.- Bine, atunci să vedem... De ce sunteți acuzat?- De furtul celor două casete cu bijuterii!