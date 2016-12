Bancuri

Ştire online publicată Luni, 10 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alinuța stă la povești cu bunica ei.- Fetița mea, să știi de la bunica ta, care are experiență: femeia iubește cu patimă doar o singură dată în viață!- Și care a fost marea ta iubire, bunico? întreabă Alinuța.- Șoferii maică, șoferii!v v vAzi, fetele nu mai citesc „Amintiri din copilărie”, în schimb umblă din creangă în creangă…v v vDe ce bărbații cu BMW-uri au succes la femei? Simplu, ele citesc printre litere... Be My Wife!v v vDouă actrițe mai în vârstă stau la o șuetă:- Când eram mică, era cât pe-aci să mă calce o mașină.- Poate vrei să spui o diligență!v v vItalienii sunt atât de praf încât răspund la telefon cu „Pronto!”v v v1990 - Toți aveam un prieten grăsuț în gașcă.Astăzi - Toți avem un prieten slăbuț în gașcă.v v v- Iubitule, de la 1 la 10, cât mă iubești?- Iubito, de la 1 la 10 te iubesc foarte mult, dar să știi că de la 11 ies cu băieții la bere!v v vMereu îi spun nevesti-mii:- Te iubesc așa cum ești!Dar ea nu mă ascultă. Se îngrașă din ce în ce mai mult.