Bancuri

Ştire online publicată Joi, 30 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Doi vânători merg prin pădure. La un moment dat, unul strigă:- Bă Gheorghe! Ai văzut?- Nu bă, ce să văd?- Ursul ăla care tocmai a intrat în zmeuriș.După două minute, din nou:- Bă Gheorghe, tu ai văzut?- Nu bă, ce să văd?- Vulturul ăla fain de deasupra pădurii.Mai merg încă cinci minute.- Bă Gheorghe, tu n-ai văzut?Enervat deja, Gheorghe zice:- Ba da, ba da… am văzut!- Și atunci de ce ai călcat în el?v v v- Măi țâncule, îți permiți să fumezi de la vârsta aceasta? Ce ți-aș face dacă aș fi eu tatăl tău…Bulă:- Nu este timpul pierdut, dom-nule. Mama este văduvă.v v v- Puteți ghici câți ani am? întreabă cochet o doamnă.- Scuzați-mă, dar nu am idee!- Vă dau un indiciu: fiică-mea merge la grădiniță.- Este educatoare?v v vUn hacker citește regulile pentru alegerea parolelor:- Ce absurd! zice nemulțumit hacker-ul… Cum adică „nu e bine să folosiți numele pisicii drept parolă”?Din camera alăturată, se aude mama hackerului:- A4SH, hai să-ți bei lăpticul!