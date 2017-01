Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Maria și Ion în pat. Măria își desface picioarele:- Ioane, știi ce vreau!- Da! Vrei să iei tu tot patul!v v vÎntrebare la Radio Erevan:- De ce sexul după căsătorie seamănă cu Coca-Cola?Răspuns:- Pentru că la început consumi normal, apoi light și în final zero.v v vO blondă se duce la ginecolog și îi zice că ea și soțul se chinuie, dar nu pot să facă un copil.- Vom rezolva problema asta! zice doctorul. Luați loc pe masa ginecologică, scoateți-vă chiloții și depărtați picioarele.- Știți, preferam să am un copil cu soțul meu, însă, în fine!v v vBulă după ora de științe naturale- Am învățat ieri la școală că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat! spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri doi decilitri de apă în berea lu’ tata și a observat imediat!v v vO doamnă la psiholog:- Săptămâna viitoare, vom lucra cu inconștientul!Doamna răspunde:- Nu cred că soțul meu vrea să vină!