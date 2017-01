Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Soția: - Eu vreau di-vorțul: soțul fără acordul meu a vândut toată vesela din casă, iar banii obținuți i-a băut. Soțul: - Și eu vreau divorțul: soția a observat dispariția veselei după câteva zile!Gheorghe și Văsălie stau pe prispa casei. După deal, la orizont, apare un deltaplan. Văsălie îi zice lui Gheorghe: - Uite, mă, ce păsăroi pă cer! Ăsta ne mănâncă oile! - Lasă, zice Văsălie, îl aranjez eu! Văsălie ia pușca și trage un foc. - Ai nimerit-o, mă? - Nu știu, zice Văsălie, dar văd că la om i-a dat drumul!Doi cerșetori profesioniști, ro-mâni, se întâlnesc în Italia și se întreabă unul pe altul: - Câți bani ai strâns azi? - Zece euro. - Zece euro? Ce ai făcut de ai strâns doar zece euro? - Am făcut de toate: îmbrăcat ponosit, sărăcăcios, față de milog, am și scris pe o plăcuță de carton că am o nevastă și patru copii de întreținut. Dar ia spune, tu cât ai câștigat? - O mie de euro! - Ce?! Cum ai procedat de ți-au dat așa de mult? - Am pus lângă mine o bucată de carton pe care scria: Îmi lipsesc cinci euro să mă întorc la casa mea din România!Un ospătar se afla într-o clinică pe masă la triaj. La un moment dat, trece pe lângă el un doctor, pe care-l cunoștea din localul unde servea: - Domnule doctor, zice el, vă rog să mă ajutați! - Îmi pare rău, răspunde doctorul, dar nu este masa mea…