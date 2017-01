Bancuri

Ştire online publicată Joi, 16 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La nea Ion vine în vizită un fermier texan pentru schimb de expe-riență. Se uită americanul la bucățica de pământ a lui nea Ion și zice:- Mr John, eu am o fermă de-mi trebuie o zi să o înconjor cu mașina!- Păi tot așa rablă de mașină avem și noi!Mama le arată fetelor ei ce ro-chie frumoasă și-a luat de ziua ei.- Dar nu trebuia ca tata să-ți cumpere rochia?- Ei, fetelor, dacă stăteam în baza lui nici pe voi nu vă aveam!- Mămico, spune, când m-ai făcut, doreai o fetiță sau un băiețel?- Ca să spun drept, voiam numai să mă uit la un film! O blondă pescuia pe malul unei ape. Apare și paznicul de la filială.- Doamnă, aici nu se poate pescui decât cu permis!- Vai de mine! Ce proastă sunt! Eu am tot încercat cu mămăligă!Doi medici discută:- Am avut un bolnav care ar fi trebuit să moară încă de acum zece ani, dar trăiește!- Asta e dovada că atunci când bolnavul vrea să tră-iască, medicina este ne-putincioasă!- Eu tot vreau divorțul: soția a observat dispariția veselei după câteva zile.Gheorghe și Văsălie stau pe prispa casei. După deal, la orizont, apare un deltaplan. Văsălie îi zice lui Gheorghe:- Uite, mă, ce păsăroi pă cer. Ăsta ne mănâncă oile.- Lasă, zice Văsălie, îl aranjez eu.Văsălie ia pușca și trage un foc.- Ai nimerit-o, mă?- Nu știu, zice Văsălie, dar văd că la om i-a dat drumul…