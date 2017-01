Bancuri

Bulă către tatăl său: - Tată, am două întrebări. Prima: pot să primesc mai mulți bani de buzunar? Și a doua: de ce nu?Bulă la agățat: - Domnișoară, dă-mi te rog numărul tău de telefon, ca să te pot suna! - Îl găsești în cartea de telefon!- Și numele? - E tot acolo!Sub un pod stăteau doi cerșe-tori: - Ai auzit de Bulă? - Nu, ce s-a întâmplat? - Și-a găsit o slujbă! - Pentru bani, ăla e în stare de orice!Un tip la bibliotecă: - Fiți amabilă, vreau și eu o carte despre sinucideri! - Fugi d-aici, că tu n-o mai aduci înapoi!- Azi am reușit să nu întârzii, m-a trezit ceasul deșteptător. - Dar de unde ai vânătaia aceea pe frunte? - De la ceas. Nu m-am ferit la timp când l-a aruncat nevastă-mea!Un oltean și un ardelean erau într-un tren. Olteanul: - M-a făcut muica oltean, măăă! Ardeleanul: - No, iart-o!Două blonde la o recepție simandicoasă, după ce au defilat pe la bufet, una-i spune celeilalte: - Dragă, hai să plecăm! Vinul cică e vechi, icrele sunt negre!