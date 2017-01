Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 14 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Există două motive, pentru care o femeie are dureri de cap:1. Vrea un bărbat - dar nu-l are.2. Are bărbat - dar nu-l vrea!Într-o familie de țigani, feciorul îl vede pe taică-su că vrea să iasă din casă și îl întreabă:- Tată, unde te duci?- Mă duc până la magazin să-mi cumpăr o cămașă.- Aaa, auzi tată, dacă tot nu te vede vânzătoarea, să-mi cumperi și mie una!Înainte ca studentul să înceapă să răspundă, profesorul se adresează acestuia:- La examen este exact ca la teatru. Dumneavoastră, domnule student, sunteți actorul, iar eu spectatorul.- Minunat! exclamă studentul, numai să chem sufleorul.- Am auzit că ești pe jumătate german și pe jumătate român?- Da, e o combinație optimă: vrei să faci totul perfect, dar lași pe mâine!- Dom’ doctor, cred că am probleme cu ochii.- De ce credeți asta, domnule?- Păi, de când m-am căsătorit nu mai văd un ban prin casă!Soția către soț:- Dragul meu, degeaba îți tragi burta când te urci pe cântar, este imposibil să-ți arate mai puține kilograme!- Știu draga mea!- Atunci de ce ți-o tragi ?- Ca să văd numărul de kilograme!Bulă către tatăl său:- Tată, am două întrebări. Prima: pot să primesc mai mulți bani de buzunar? Și a doua: de ce nu!?