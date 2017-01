Bancuri

Ştire online publicată Luni, 13 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un angajat este chemat de urgență la șef în birou:- Mă, Mariane, Ervin spune că este victima rasismului la locul de muncă!- Cum așa, șefu’ ?- Păi, când ați fost ieri cu toții la restaurant să sărbătoriți aniversarea aceea, el a fost singurul pe care nu l-ați invitat!- Pai, și ce?- Da, mă Mariane, dar totuși era ziua lui!Într-un autobuz aglomerat, unei blonde i se pare că un tip îi tot pune mâna pe fund. La un moment dat, blonda se întoarce nervoasă și spune:- Domnule, n-ai unde să-ți pui mâna aia în altă parte? - Ba da, dar nu îndrăzneam!Logodnicul iubăreț își alintă dragostea:- De acum, draga mea, te voi purta doar în brațe!- Vai de mine, ai vândut cumva mașina?!Un evreu îi dă sfaturi în afaceri fiului său:- Fiul meu, dacă vrei să fii un bun om de afaceri, trebuie să fii cinstit! Totdeauna trebuie să-ți ții cuvântul dat! Uită-te la mine: am zis că iau, am luat! Am zis că dau, am zis!- Domnule profesor, când folosim cuvântul „etcetera“?- Atunci când vrem ca lumea să creadă că știm mai mult decât spunem!Ce e mic, negru și îl doare inima? Adrian Copilu‘ MinuneUn tip intră într-o berărie:- Dați-mi o bere, îmi aștept nevasta aici.- Brună sau blondă? îl întreabă chelnerul.- Nu știu, de abia a intrat la coafor.