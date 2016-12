Bancuri

22 Septembrie 2014

Bărbatul vine acasă beat.Nevasta îl întâmpină:- Cum ai venit, dragă?- Ca fulgeru’!- Cum, ca fulgeru’?- În zig zag!v v vUn proprietar de Trabant oprește în fața magazinului de piese auto:- Pentru Trabantul meu, aș dori două ștergătoare de parbriz.Vânzătorul:- E în ordine. Consider că e un schimb cinstit...v v vȘeful meu mi-a zis:- Crezi că poți să vii sâmbătă la serviciu? Știu că e week-end și poate ai planuri, dar am nevoie de tine…- Sigur, nicio problemă, am zis, dar e posibil să întârzii, în week-end după cum știi e un trafic infernal!- OK, când crezi că o să ajungi?- Luni!v v v- Dragule, cum te-ai așezat la masă, ți-ai băgat capul în ziar. La mine nu te gândești?- Ba da, dragă. Ia și tu un ziar...v v vDe ce a creat Dumnezeu blonda? Simplu, oaia nu era în stare să aducă o cutie de bere din frigider!Dar cum de a creat Dumnezeu bruneta? Și mai simplu, nici blonda nu era în stare să o aducă!