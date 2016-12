Bancuri

Două blonde fac conversație:- Ai citit vreodată Shakespeare?- Nu, cine l-a scris?v v vBulișor către Bulă:- Tati, ce-i ăla afrodiziac?- E ca o vitamină pe care o iau femeile, să nu le doară capul.v v vLa cursul de filozofie:- Omul care cedează când nu are dreptate este un înțelept, dar omul care cedează când are dreptate este…- Căsătorit…v v v- Tată, știi, am o problemă cu diriginta mea.- Ei, dragul tatei, stai liniștit, nu există probleme fără soluții, muncește mai mult, acordă mai mult timp învățatului, fii mai atent la ore și totul se va rezolva!- Nu cred, tată.- De ce?- Pentru că astăzi s-a apropiat diriginta de mine și mi-a șoptit că e în luna a doua de sarcină.v v vBunăciunile alea de vecine ale mele, două blonde gemene, mi-au zis că mă vor colinda în seara de Halloween, deghizate în Turnurile Gemene. Așa că le-am așteptat nerăbdător, mascat în Bin Laden și le-am ciocnit pe amândouă.v v v- De ce ține Chuck Norris un calorifer în brațe?- Pentru că tocmai a învățat să cânte la acordeon.