Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 27 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Învățătoarea controlează temele elevilor:- Bulișor, cum ai reușit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greșeală de ortografie în temele de casă?- Păi mama e plecată din localitate!v v v- Nu e nevoie să îmi plătiți înainte extracția! spune dentistul către pacienta care își scotocea poșeta cu nervozitate.- Nici nu voiam să plătesc acum, voiam doar să îmi număr banii înainte să mă anesteziați!v v v- Am auzit că ai început să înveți limba latină.- Am început, dar nu prea merge.- Cum așa?- Încearcă și dumneata să pronunți, de pildă, MDCCCIV!v v vLa vamă ajunge și badea Gheorghe cu căruța plină de butoaie. Vameșul îl întreabă ce are în butoaie. Badea îi răspunde simplu: apă.- Nu se poate, nu te cred, tu ascunzi ceva bade!- Nu, pe cuvântul meu!- Am să gust din fiecare butoi. Așa și făcu’. După degustare, vameșul își dă seama că badea are într-adevăr apă în butoaie.- Bade ai dreptate, ești liber să pleci, dar poți să-mi spui de ce duci tu apa peste graniță?- Păi... la noi în sat e un obicei: după ce speli mortu’ să duci apa cât mai departe!