Marţi, 26 August 2014.

Un soldat raportează ofițerului:- Dom’ căpitan, printre noi sunt și din ăia cărora le plac bărbații.- Cum ți-ai dat seama?- Mi-a dispărut rujul!v v vBulă merge la un restaurant de mâna a treia.- Am comandat friptură cu o felie de lămâie, zice Bulă, dar nu văd friptura.Ospătarul se uită cu reproș la Bulă:- Sub lămâie v-ați uitat?v v vS-a avertizat la Meteo că în următoarele zile vor cădea cantități însemnate de precipitații pe metru pătrat.Eu unul nu-mi fac griji: am curtea rotundă.v v v- Astă vară am pescuit un crap de zece kilograme!- Zece kilograme?! Și ai avut martori?- Desigur, altfel crapul ar fi avut cu încă zece kilograme în plus…v v vVorbesc două prietene:- Auzi fato, m-am culcat aseară cu soțul Mariei!- Aoleu! Și?! Ia zi, cum e?- E chiar bun la pat, nu știu ce tot se plânge ea!- Vezi fato, și eu când îți ziceam că soțul Mariei e mai bun decât al tău la pat, nu mă credeai!!!v v vEl: - Am văzut cum te-ai sărutat cu cineva astăzi, a fost poștașul sau lăptarul?Ea: - A fost ora șapte sau ora nouă?