Bancuri

Un polițist ajunge într-o dimineață geroasă la secția la care lucra, zgribulit tot. Șeful lui văzându-l îl întreabă:- Dar ce s-a întâmplat?- Știți domnule căpitan, în fiecare dimineață, iau mereu același tren, același loc lângă geam de ani buni…- Așa, și?Polițistul:- Și în dimineața aceasta, am avut ghinionul să găsesc geamul deschis și nu am reușit să îl închid.Căpitanul:- Păi și de ce nu ai schimbat locul cu altcineva?Polițistul:- Păi cu cine domnule căpitan, compartimentul era gol.v v vAstăzi am citit în ziar un articol cu titlul „Poliția caută șofer teribilist”. Am ridicat receptorul și am sunat… Nu era un anunț de angajare.v v vExistă în momentul de față o dezbatere cu privire la posibilitatea ca preoților catolici să li se permită să se căsătorească.La urma urmei, dacă se iubesc, de ce nu?v v vNu că mă laud, dar am o soție deosebită: calcă, coase, face curățenie, spală, de toate…Calcă pe bec mai mereu, coase vorbele cu ață albă, îmi face curățenie prin buzunare, iar apoi spală putina.