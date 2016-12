Bancuri

Sâmbătă, 02 August 2014

- Ești fără bun simț! De fiecare dată când vorbesc cu tine, te ia căscatul!- Iubito, nu căscam, încercam să zic și eu ceva…v v vIeri, eu și soția mea, am ajuns la compatibilitatea sexuală ideală: amândoi am avut dureri de cap!v v vLa un telefon public unde se formase deja o coadă lungă:- Domnule, de un sfert de oră stați cu receptorul la ureche și nu vorbiți nimic!- Ba da, sunt la telefon cu soția mea!v v vNiciodată nu am știut ce să-i cumpăr tatei de ziua lui, așa că de data asta i-am dat o mie de lei și i-am spus:- Cumpără ceva ce ți-ar face viața mai ușoară!- I-a cumpărat mamei un cadou.v v vInterviu de secretară. Directorul foarte pretențios:- Și, ia spuneți-mi domnișoară, cum vă descurcați pe calculator, întreabă șeful pe tânăra blondă.- Nu știu. Pe calculator n-am încercat încă.Costică îl întreabă pe Mitică:- Mitică, de ce porți verigheta pe mâna cealaltă?- Pentru că m-am însurat cu femeia greșită.