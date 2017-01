Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Femeile pot face mai multe lucruri deodată, am văzut chiar eu cu ochii mei una cum cu o mână conducea, cu cealaltă se aranja în oglinda retrovizoare, iar cu mașina îl lovea pe ăla din față.v v vSoția îl întreabă pe soț:- Dragule, câte femei ai avut tu în viața ta?Soțul:- Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, tu, nouă, zece.v v vLa prima întâlnire:Ea: - Uimește-mă!El: - Nu am cont pe Facebook!v v vDirectorul:- Ne dorim ca angajații noștri să vină cu plăcere la lucru!Noul angajat:- Nu ați menționat că trebuie să fi absolvit cursuri de actorie!v v vVine șeful la mine astăzi cu o falcă-n cer și una-n pământ și zbiară:- Am auzit că ai poze indecente pe iPhone cu fiica mea! E ade-vărat?- Da, însă nu e ceea ce crezi, i-am răspuns.- Nu? Dar atunci ce e?- E un Samsung Galaxy S4.v v v- Există canibali vegetarieni?- Desigur.- Și ce mănâncă ei?- Mărul lui Adam.