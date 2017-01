Bancuri

Ştire online publicată Joi, 10 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Nevastă-mea îmi cere bani pe fiecare zi: ba 100 de lei, ba 150, ba 200, ba 300...- Și ce face cu atâția bani?- Habar n-am, că nu i-am dat niciodată...v v vO tipă care se dă foarte elegantă îi spune prietenei sale:- Știi, eu mă schimb de patru ori pe zi!- Și eu am făcut așa până la vârsta de doi ani, apoi am învățat să fac la oliță!v v v- Bună iubitule! Ia zi, cu ce ai vrea să mănânci cartofii, diseară?- Păi, cu carne, bineînțeles!- Știam eu! De aia am luat chips-uri cu bacon!v v vSe întâlnesc doi ardeleni:- E departe restaurantul?- Nu, nu e departe. O iei la stânga, iar joi o iei la dreapta.v v v- D-le doctore, mi-am fracturat piciorul în două locuri!- Îți amintești de aceste locuri?- Da!- Să nu mai mergi pe acolo!v v vUn optimist este acela care într-un război când i se spune „EȘTI ÎNCONJURAT” el va zice:- Minunat, acum pot trage în orice direcție!v v vDacă ți se pare că înțelegi o femeie, ai dreptate… ți se pare!v v vCele mai frumoase femei sunt acolo unde se bea cel mai mult.