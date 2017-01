Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 04 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Toți elevii scriu cu asiduitate la lucrarea „Ce aș face dacă aș fi patron?”. Unul singur stă cu mâinile la piept și meditează.- Marinescule, tu nu scrii?- Nu, domnule profesor, aștept să-mi vină secretara.v v v- Ce câine e ăsta?- Câine polițist!- Nu prea pare!- Nici nu trebuie. E sub acoperire…v v v- La clubul de doctori, cum îți dai seama care dintre ei sunt ginecologi?- Ginecologii poartă ceasul lângă cot.v v v- Bulă, de ce ești așa speriat?- Tocmai am ieșit de la medic. Mi-a zis că am colesterolul prea mare și că trebuie să renunț la ouă!v v vIntră un matematician într-un magazin foto și zice:- Aș dori să-mi developați filmele astea.- 9X13?- 117, de ce?v v v- Care este diferența dintre amantă și soție?- 30 de kilograme.- Care este diferența dintre amant și soț?- 30 de minute.v v vO insectă-cocalar către o insectă-pițipoancă:- Ce faci, căpușe?!