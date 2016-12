Bancuri

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Trei femei mănâncă înghețată:Una o linge, una o mușcă și alta o suge.Cum îți dai seama care dintre ele este măritată?Răspuns: Te uiți și vezi care are verighetă.v v vLa Rebus :Bijuterie feminină, patru litere.El: -Țâțe.Ea: -Tâmpitule, inel!v v vUn bărbat abordează o fe-meie foarte frumoasă într-un hipermarket:- Nu vă supărați, mi-am pierdut soția prin magazin. V-ar deranja dacă am sta de vorbă pentru câteva minute?- De ce?- Pentru că de fiecare dată când vorbesc cu o femeie frumoasă, soția mea apare de nicăieri.v v vSe plimbă doi gândaci. Unul se mișcă tremurător, așa că celălalt îl întreabă:- Asta ce e, breakdance?- NU! Insecticid!...v v vGheorghe îl întreabă pe Ion:- Băi Ioane, ce ai mai împușcat azi prin pădure?- Păi, am împușcat doi pliznoți.- Ce mă? Ce sunt ăia pliznoți?- Păi când am îndreptat pușca spre ei au strigat:- Please not! Please not!