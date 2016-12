Bancuri

Ştire online publicată Joi, 19 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

N-o să-ți vină să crezi ce ghinion am avut, îi spune un hoț prietenului său. Aseară, am spart casa unui avocat și omul m-a prins asupra faptului. Mi-a dat drumul și mi-a zis să nu mai fur niciodată.- Păi și care-i ghinionul?- M-a taxat cu 500 de dolari pentru consultanță...v v v- Alinuța, întreabă bunica, ai văzut vreodată o căprioară?- Da, la televizor.- Eu te întrebam dacă ai văzut în natură.- Nu, că tata nu mă lasă să scot televizorul în curte.v v vNevasta lui Ion este surprinsă cu un alt bărbat. Panicată, ea ii spune amantului:- Ascunde-te în spatele tele-vizorului, repede!Ion deschide televizorul se așează în fotoliu și își savurează berea la meci și se uită cu ochelarii 3D. Nevasta nu știe cum să-l facă să iasă din cameră. În cele din urmă îi strigă din bucătărie:- Ioane, vino repede să vezi ce ciudățenie mi s-a întâmplat. Am scăpat jos o farfurie de porțelan și mi-a sărit înapoi în mână intactă!- Asta-i nimic, strigă Ion din cameră. Adineauri, un jucător a luat cartonaș roșu, a fost eliminat de pe teren și a ieșit tocmai pe aici, pe lângă mine!