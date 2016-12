Bancuri

Există trei lucruri în viață de care sunt absolut sigur:1. Moartea2. Impozitele,Și, dacă folosiți Windows Media Player și găsiți volumul setat la 2-3 %, atunci înseamnă că ultima persoana care a utilizat computerul s-a uitat la filme porno.v v vAzi-dimineață, la ora trei, vecinul meu mi-a bătut nervos la ușă, dar nu l-am lăsat să intre. Cum să vii la petrecere în șlapi și în pijamale?v v vCând Chuck Norris are chef de Puzzle, își cumpără o pungă de făină și reface boabele de grâu.v v vBulă cu nevasta la doctor:- Doctore, cum se mai simte soția mea?- Nici o grijă, după trata-mentul aplicat veți primi acasă o cu totul altă soție.- Aoleu doctore, și dacă află a mea?v v vUn infractor este interogat la poliție:- Spune, dom’le, ce-ai făcut!- Păi am furat o cisternă cu vin...- Și...- Jumătate am băut-o...- Și cu cealaltă jumătate ce-ai făcut?- Păi, am vândut-o...- Și ce-ai făcut cu banii?- I-am băut!