Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 06 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă te-ai dus la sală, restaurant, stațiune, masaj, stadion și ai uitat să dai check-in, te-ai dus degeaba…v v vClientul către ospătar:- Nu-mi plac surprizele, așa că vă zic de acum: am numai 50 lei la mine. Ce-mi recomandați?- Un alt restaurant.v v vUn scoțian și soția lui merg în vizită în America. Într-una din seri, femeia rămâne acasă iar bărbatul pleacă la băut. Se îmbată crunt și cade într-un șanț. Trec niște gagici pe lângă el și, curioase ce se află sub faimosul kilt, îl ridică și se uită. Le place ce văd și îi pun o fundiță... Se trezește scoțianul și pleacă acasă. Când se dezbracă, nevasta îi vede fundița legată de organ și îl întreabă:- Unde ai fost, nenorocitule?Se uită și el nedumerit și spune:- Nu știu, dar cred că am luat premiul întâi!v v vIon și Maria la maternitate:- No, Marie, ce avem?- Băiat.- No, și cu cine seamănă?- Degeaba-ți spun, că nu-l cunoști.v v vAstăzi am pierdut controlul asupra mașinii.- Cum așa? Ai condus prea repede?- Nu. Nevastă-mea a luat permisul.