Bancuri

Ştire online publicată Joi, 03 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un englez sosit în România îl zărește pe badea Gheorghe cosindu-și iarba și vrea să intre în vorbă cu el : -Baddde, cousești? întrebă englezul într-o română cam stricată. Badea Gheorghe se uită la el și își vede în continuare de treaba lui. Englezul mai face o încercare: -Badde, cousești? Badea Gheorghe tot nu-l bagă în seama. Disperat, englezul întreabă iar: -Bade Gheorghe! Badea Gheorghe se uită sictirit la englez și-i răspunde: -You have an obsession, pal! La summit-ul pentru admiterea României în N.A.T.O., comandanții supremi ai celor mai puternice armate din lume prezentau caracterul soldaților din subordine: Bush împușcă un soldat american în picior și îl întreabă dacă îl doare - No, răspunde soldatul, pentru că I love my country. Putin face același lucru, iar soldatul rus răspunde: - Net , ia liubliu maia Rusia. Pus sa facă același lucru, nea’ Nelu, după ce trage un glonț în piciorul soldatului Tilică îl întreabă dacă îl doare. - Nu, răspunde acesta, pentru că port numărul 40 si am bocancii 44....