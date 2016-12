Bancuri

- Tată, tu poți să scrii cu ochii închiși?- Nu știu, să încerc.- Bine, atunci sting lumina și să îmi semnezi și mie carnetul de note.v v v- Mă, Vasile, azi am fost la bordel, mă!- Ai lasă-mă! Și cum a fost, mă?- Mare harababură e acolo, mă!- Cum așa?- Toate erau cu fundu-n sus!v v vProfesoara la ora de română explică:- Alinuța, dacă acum poți spune „Sunt un copil”, ce vei spune peste câțiva ani?- Atunci voi spune: „Eu am un copil”.- Nu chiar așa de departe în viitor…- Atunci: „Aștept un copil”!v v vAseară, am ajuns iar torpilat acasă și nevastă-mea mă primește și mă întreabă ironic:- Tu, când erai la bar, te-ai întrebat ce o să îmi spui când ajungi acasă?Eu, la fel de ironic îi răspund:- Nu! Dar mă duc înapoi, mă întreb, și vin acasă gata întrebat!