Bancuri

Marţi, 01 Iulie 2008

Un bărbat surprins la amantă de către soț sare de la etajul 5. În cădere se gândește: „Nu puteam să stau acasă cu nevasta… să manânc un grătar… să beau un șpriț…. și, cine știe, poate să fac și sex ?!” Cade cu noroc pe o căpiță de iarbă proaspăt cosită din spațiul verde al blocului și cugetă: „Doamne, cum e omul… numai două secunde am fost disperat și câte prostii mi-au trecut prin cap !”. Un indian navajo stă lângă un agent de vânzări pe o bancă în parc. Între ei se află o pungă mare de hârtie. Indianul se uită de ceva vreme fix la punga de hârtie. - Vrei să știi ce e în pungă? Întreabă agentul de vânzări. Indianul tace, apoi, după un timp, dă afirmativ din cap. - E o sticlă de vin, zice agentul. Am luat-o pentru nevastă-mea. Indianul iar tace o vreme, apoi zice, dând iarăși afirmativ din cap: - Bun schimb ai făcut… Psihiatrul întreabă. - Au mai existat în familia dumneavoastră cazuri cu boli mintale? - Da, acum trei ani sora mea a refuzat să se căsătorească cu un american miliardar... După consultație: - Am o veste bună, doamnă Ionescu! - Domnișoara Ionescu... - Aha, atunci am o veste proastă pentru dv., domnișoară Ionescu!