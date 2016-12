Bancuri

Sâmbătă, 17 Mai 2014

Un moldovean se duce la casa de bilete la Sighet și întreabă:- Cât îi un bilet până la vișeuK?- Șaizeci de lei la personal, șaptezeci și cinci la rapid, i se răspunde.- Mai ghini mă chiș pi piron!v v v- Ce faci?- Mănânc și mă gândesc la tine.- Cât de frumos. Dar ce mă-nânci?- Colivă.v v vNevastă-mea îmi reproșează mereu că sunt un mototol și că de fapt ea ar fi stâlpul casei.S-o văd eu de anu’ ăsta cum se va descurca, după ce-o băga Ponta taxa pe stâlp…v v vUn oltean la o agenție CEC:- Am o sumă depusă… Pot s-o scot?- Desigur, îi răspunde funcționara de la ghișeu.După înmânarea banilor și numărarea lor, olteanul întreabă:- Acum pot să-i depun înapoi?- Cum?!- Am vrut doar să văd dacă mai sunt toți!v v v- A fost îngrozitor mamă, se plânge Anca. A trebuit să-mi schimb de patru ori locul la cinematograf.- S-a legat vreun bărbat de tine?- Până la urma, da…