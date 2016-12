Bancuri

Ştire online publicată Joi, 08 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Iubito, spune sincer, dacă eu am să mor, tu ai să te recăsătorești?- Nu prostuțule, am să stau cu soră-mea. Dar dacă mor eu, tu te recăsătorești?- Nu prostuțo, am să stau cu soră-ta…v v vÎntrebare: Cum îi zic puradeii celei care se luptă să le asigure porția zilnică de bunăstare?Răspuns: Mama „heroina”.v v vLa un interviu:- Și acum, dacă aveți cumva vreo întrebare despre firma noastră.- Păi... m-ar interesa să știu cam câți oameni lucrează în firma dumneavoastră.- În general, cam un sfert...v v vDe Halloween, m-am deghizat în omul invizibil. Nu m-a văzut nici dracu’ la muncă.v v vO domnișoară îl întreabă pe Charles Darwin:- Domnule Darwin, oamenii chiar se trag din maimuțe?- Da, dar nu vă faceți griji, dumneavoastră vă trageți dintr-una drăguță!v v vO doamnă i-a spus doctorului ei:- Soțul meu are un obicei prost de a vorbi în somn. Ce ar trebui să fac?Doctorul a răspuns:- Dă-i o șansă de a vorbi când e treaz.